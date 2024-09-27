Новый врач-педиатр приступил к работе в поликлинике Рузского округа

В педиатрическом отделении стационара г. Руза приступил к работе новый врач-педиатр Шага Гамзалиева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гамзалиева с отличием окончила Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова по специализации «педиатрия». Ординатуру врач-педиатр окончила по целевому направлению от Рузской больницы на кафедре педиатрии имени академика Г. Н. Сперанского в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России.

«У моего папы была большая книга по детским болезням. Помню, как нашла ее совсем ребенком, стала изучать, смотреть картинки, нарисованные в книге, и тогда уже пришло осознание, что я хочу быть врачом. В школе я получала поддержку от учителей биологии и физики — это стало еще одним шагом, чтобы мое стремление помогать детям не угасло», — рассказала доктор.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей. При трудоустройстве в медучреждения Московской области действуют программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Компенсация аренды жилья» и другие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.