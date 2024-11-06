Новый врач-педиатр приступил к работе в Егорьевске

Курбонов в медицине с 1985 года. Закончил педиатрический факультет Таджикского государственного медицинского института, он много лет работал по специальности у себя на родине, а в 2008 году переехал в Россию, где сначала вел прием пациентов в Первоуральске, а затем в Ханты-Мансийске.

В Егорьевск решил перебраться с семьей, чтобы сменить северный климат на более умеренный и сегодня работает педиатром в городской детской поликлинике, а еще ведет прием во врачебном кабинете на улице Механизаторов.

«Я детей очень люблю, у меня их четверо, из них две дочери работают медсестрами, сноха тоже медсестра. В Егорьевске для врачей созданы хорошие условия, как для работы, так и для повышения квалификации. Недавно я подтвердил первую категорию, готовлюсь к аттестации на высшую», — рассказал доктор.

На улице Механизаторов Курбонов ведет прием по понедельникам с 9 до 15 и по средам с 13 до 19 часов. Помогает ему выпускница Егорьевского медколледжа Карина Короткова, для которой здесь первое место работы.

Карина — тоже из семьи медиков, ее мама связана с медициной, бабушка была фельдшером. Каждый прием молоденькая сестричка старается сделать запоминающимся, покупает разноцветные наклейки, раздает для настроения маленьким пациентам. Дети довольны, а вместе с ними и их родители, которые отмечают, что прием рядом с домом очень удобен, и проходит практически без очередей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.