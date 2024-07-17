Новый врач-педиатр начала прием в детской поликлинике № 2 города Дедовск

Врач окончила Саратовский государственный медицинский университет в 2011 году, после чего там же прошла интернатуру по педиатрии на следующий год. Начиная с августа 2012 года, она начала свою врачебную карьеру участкового педиатра.

В настоящее время доктор Негляд занимает должность педиатра в детской поликлинике № 2 в Дедовске, где принимает и лечит маленьких пациентов.

Врач-педиатр убеждена, что в работе главное внимательно относиться к детям.

«Осмотр, назначение лечения, дальнейшая маршрутизация. На каждом этапе нужно учитывать все мелочи, чтобы не допустить ошибок», — отметила Негляд.

Записаться на прием к Галине Васильевне, как и к другим педиатрам, можно по телефону 122, через портал госуслуги и инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.