Новый врач-педиатр начала прием в детской поликлинике № 17 в Балашихе

Новый врач-педиатр Анастасия Пульман начала прием пациентов в детской поликлинике № 17 в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2022 году Анастасия Пульман окончила педиатрический факультет Читинской государственной медакадемии, затем сразу устроилась работать по специальности. В планах у Анастасии — ординатура по педиатрии.

«При устройстве в больницу я получила ряд льгот. Мне частично компенсируют аренду квартиры. Это очень удобно жить и работать в одном городе. Как молодой специалист и медработник участковой службы, получаю ежемесячные доплаты. После испытательного срока мне единовременно выплатят 300 тысяч рублей», — сказала Пульман.

На участке у педиатра около тысячи юных пациентов из микрорайона Центр-2.

Записаться к педиатру можно через:

портал госуслуг,

инфоматы,

по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.