Новый врач-оториноларинголог приступил к работе в поликлинике Рузского округа

Привлечение новых кадров в медучреждения Подмосковья — одна из приоритетных задач программы модернизации первичного звена здравоохранения, а меры социальной поддержки медиков, действующие в регионе, помогают успешно решать эту задачу. Так, в поликлинике № 1 поселка Тучково Рузского городского округа пациентов теперь принимает новый врач-оториноларинголог первой категории Азамат Абугаджиев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свою учебную деятельность Азамат Абугаджиев начал в международном казахско-турецком университете имени Х. А. Ясави по специальности «лечебное дело». Затем доктор закончил интернатуру по оториноларингологии в Северо-Западном государственной медицинском университете имени И. И. Мечникова. Общий стаж работы Азамата Абугаджиева составляет 12 лет.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Благодаря ей наш новый доктор получает компенсацию аренды жилья — 20 тысяч рублей, а также участвует в программе „Земский доктор“, — рассказал главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Записаться на прием к оториноларингологу можно как через участкового терапевта/педиатра, так и через портал «Здоровье», по номеру 122 или +7 968 675-94-09, инфомат поликлиники.

Ранее в поликлинику № 1 поселка Тучково пришла работать новый врач-терапевт участковая Ирина Кузенкова. Доктор окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.