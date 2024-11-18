Новый врач начала работать в больнице Серпухова

Вероника Алехина в 2021 году окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова по специальности: лечебное дело, прошла ординатуру в Государственном научном центре Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна по специальности: акушерство и гинекология.

«Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами является одним из ключевых направлений национального проекта „Здравоохранение“. Молодой специалист приносит не только свежий взгляд и новые идеи, но и дополнительные знания и опыт, которые помогут нам лучше оказывать медицинскую помощь прекрасной половине человечества. Вероника совсем недавно приступила к работе, но уже успела зарекомендовать себя с самой хорошей стороны. Она проявляет высокую профессиональную компетенцию и является исключительно внимательной и заботливой к пациенткам», — отмечает заведующая женской консультацией № 1 Серпуховской больницы Евгения Куценко.

В Серпухове создаются все условия для привлечения медицинских сотрудников: компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки, у медработников есть социальная ипотека. Также, за счет средств бюджета, предусмотрена ежемесячная компенсация за наем жилого помещения в размере 50% от стоимости и продолжается практика предоставления специалистам служебного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.