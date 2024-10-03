Новый врач-кардиолог начал работать в Мытищинской больнице

В Мытищинскую больницу продолжают привлекать узкопрофильных специалистов. Так, с начала сентября в поликлинике № 2 в кабинете хронической сердечной недостаточности ведет прием молодой врач-кардиолог Виктория Ильинская. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доктор получила диплом Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского три года назад, тем не менее, за плечами немалый практический опыт. Еще в студенческие годы — помогала пациентам в «красной зоне», после окончания вуза работала терапевтом в поликлинике, а затем врачом-кардиологом в Региональном сосудистом центре Саратовской областной больницы. В Мытищи переехала по семейным обстоятельствам, привлекли и меры социальной поддержки, в том числе компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч.

«Мой младший брат поступил в Московский государственный строительный университет, и я узнала, что в Мытищинской больнице есть вакансия врача-кардиолога. Темой хронической сердечной недостаточности я занималась в Саратовской областной больнице под руководством профессора, доктора медицинских наук Натальи Кошелевой. Считаю это направление важным и востребованным. Надеюсь, что наряду с практическим опытом работы в кабинете ХСН у меня будет возможность пройти профессиональную переподготовку по функциональной диагностике. На мой взгляд, грамотный кардиолог должен обладать навыками проведения и интерпретации УЗИ сердца», — рассказала Ильинская.

Врач-кардиолог выбирала между химфаком и медицинским университетом. В итоге выбрала медицину, потому что по природе человек социально активный, призналась молодой специалист. С начала года в Мытищинскую больницу приступили к работе более ста медиков. География привлечения квалифицированных кадров достаточно широкая — от Москвы и Подмосковья до Калининграда и Саратова. Нередко решающим фактором при выборе будущего места работы становятся беспрецедентные меры социальной поддержки медиков, действующие в Московской области. Наиболее востребованные — 20 тысяч рублей компенсации аренды жилья и программа «Социальная ипотека»: участники при покупке жилья платит только проценты по ипотечному кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.