Новый врач-гинеколог приступила к работе в Каширской больнице

В женской консультации Каширской больницы ведет прием новый врач-гинеколог Маргарита Есина. Одним из приоритетов кадровой политики Каширской больницы является привлечение квалифицированных специалистов и создание условий, в которых они захотят остаться работать на длительный срок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выпускница Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Маргарита завершила обучение по специальности «Лечебное дело» в 2017 году, после чего получила специализацию акушера-гинеколога и врача ультразвуковой диагностики в Белгороде, в родном городе, в стенах научно-исследовательского университета.

Свой профессиональный путь Маргарита начала в городской поликлинике, и одна из первых пациенток стала для нее особенно важной: женщина обратилась за помощью, пережив до этого потерю ребенка. Маргарита сопровождала пациентку на протяжении всей беременности, искренне переживая за нее и ребенка. Несмотря на сложности, ситуация разрешилась благополучно — на свет появился здоровый малыш.

Качественный подход к подбору и удержанию персонала — залог эффективного оказания медицинской помощи пациентам.

«Наш коллектив постоянно развивается, мы регулярно привлекаем врачей разных специальностей, создавая для них комфортные условия работы и возможности профессионального роста. Ведь от того, кто работает в больнице, напрямую зависит здоровье наших пациентов», — отметил главный врач больницы Юрий Якушев.

Сама Маргарита Есина подчеркивает, что работа гинеколога требует не только профессионализма, но и способности поддержать человека в непростых ситуациях:

«Врач-гинеколог всегда немного психолог. Для меня важна возможность не просто помочь пациентке, но и разделить ее беспокойство, дать почувствовать, что она не одна со своими переживаниями».

Маргарита уже приступила к работе и принимает первых пациенток, применяя в ежедневной практике накопленный опыт акушерства и гинекологии. Кроме этого, со стороны руководства рассматривается возможность проведения ультразвуковой диагностики новым специалистом.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.