Новый врач-гинеколог приступил к работе в больнице Рузского округа

Гинекологическое отделение стационара Рузской больницы пополнил новый врач-акушер-гинеколог Александр Янжинов. Он окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» и ординатуру по специальности «акушерство и гинекология». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общий стаж работы Александра составляет 14 лет.

«Самое главное — это прогресс по жизни. Важно учиться, развиваться, не стоять на месте. Особую благодарность выражаю заведующей гинекологического отделения Елене Медведевой и врачу-акушер-гинекологу Лали Хзанян за теплый прием, за возможность роста и развития», — рассказал новый специалист.

Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей.

При трудоустройстве в медучреждения Московской области действуют программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Компенсация аренды жилья» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.