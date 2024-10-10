Новый врач-эпидемиолог приступил к работе в Можайской больнице

Больница в Можайске пополнилась новым специалистом. Гигиенист-эпидемиолог Михаил Калинин будет контролировать соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима в больнице и следить за эпидемической обстановкой в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мои родные тесно связаны со здравоохранением и за время своей работы в различных медицинских учреждениях Омской области и Москвы — а это 22 года жизни — мысли изменить медицине не было ни разу! Это значит, что с выбором профессии я не ошибся», — рассказал Калинин.

В Можайском округе большое внимание уделяют кадровому вопросу в части обеспечения медучреждений специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев