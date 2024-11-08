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Новый врач-эндокринолог начала работать в поликлинике Раменского округа

В Ильинской поликлинике начала работать врач-эндокринолог Екатерина Колоколова. В 2022 году, окончив обучение в Сибирском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело», она получила красный диплом. В 2024 году закончила ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии по специальности «Эндокринология», сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

«Важно регулярно проверять здоровье эндокринной системы — это позволяет поддерживать хорошее самочувствие и вовремя выявлять нарушения, способные привести к опасным и необратимым осложнениям», — поделилась Екатерина Колоколова.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна; ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 рублей;

выплату молодым специалистам — 15 000 рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.