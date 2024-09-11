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Новый врач-дерматовенеролог начала работать в больнице Долгопрудного

В Долгопрудненской больнице очередное пополнение. К работе в кожно-венерологическом отделении приступил новый врач-дерматовенеролог Арина Окталюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2022 году Арина Олеговна окончила факультет лечебного дела Медицинского института Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Во время учебы и в пандемию она получала опыт, работая палатной медсестрой в стационарах.

Затем доктор специализировалась в Московском государственном центре дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ.

Во время ординатуры молодой специалист проходила профессиональную переподготовку по косметологии. Имеет ряд сертификатов дополнительного обучения по различным направлениям избранной сферы деятельности.

Записаться на прием к специалисту, который проходит КВД (Лихачевское ш., 21А), можно по номеру телефона 122 или в личном кабинете портала государственных услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.