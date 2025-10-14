Новый врач-акушер-гинеколог начала работать в женской консультации Электростали

В женской консультации Электростальской больницы к работе приступила новый врач-акушер-гинеколог Мария Куликова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2023 году Мария Викторовна окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, факультет «Лечебное дело». Затем она прошла обучение на кафедре акушерства и гинекологии им. академика Г. М. Савельевой. Ординатуру прошла на базе Центра планирования семьи и репродукции и Городской клинической больницы № 31.

«Я рада приступить к работе и готова принять каждую пациентку с вниманием и профессионализмом, чтобы обеспечить максимальную заботу и поддержку на каждом этапе женского здоровья», — поделилась врач-акушер-гинеколог Электростальской больницы Мария Викторовна.

Записаться на прием можно несколькими способами: позвонить в колл-центр по номеру 122, обратиться в регистратуру поликлиники, а также через портал Госуслуги, через инфомат в поликлинике и через портал mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.