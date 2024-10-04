Новый врач акушер-гинеколог начала работать в поликлинике Солнечногорска
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Выпускница Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анастасия Сатыева пополнила ряды медперсонала в Поваровской поликлинике Солнечногорска, сообщает пресс-служба администрации округа.
Анастасия выросла в семье врачей в Новосибирске, поэтому куда поступать после школы — сомнений не возникло. Девушка решила продолжить дело своей бабушки и стать акушером-гинекологом.
«Когда ты помогаешь женщине, ты помогаешь всей семье. От женского здоровья зависит очень многое при планировании беременности. Я получаю удовлетворение от своей работы, когда помогаю женщинам, когда рождаются здоровые детки», — рассказала врач акушер-гинеколог Анастасия Сытаева.
В Поваровской поликлинике врач работает больше месяца и уже положительно оценила оснащенность кабинетов. У нее есть все необходимое для работы, включая возможность проводить исследования.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.