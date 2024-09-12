Новый учебный год начался для 6 ординаторов МОДКТОБ

Новый учебный год начался для ординаторов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Ряды больницы пополнили сразу 3 будущих врача-травматолога-ортопеда. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Одна девушка совсем недавно еще работала в больнице медицинской сестрой.

«Сегодня в стенах МОДКТОБ обучение в ординатуре проходит сразу 6 человек. На базе нашей больницы функционирует 3 кафедры. С гордостью хочу отметить, что с 2020–2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и приобщиться к практической травматологии и ортопедии. Это уникальный шанс присоединиться к врачебному сообществу, который МОДКТОБ всегда готов предоставить будущим врачам.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.