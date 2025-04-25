Новый тренд: эффективно ли отбеливать зубы кокосовым маслом?
Стоматолог Татьяна Пикилиди поделилась своим мнением о реальном воздействии кокосового масла на здоровье зубов и десен, сообщает сайт «Узнай.ру».
Кокосовое масло получило широкую известность благодаря своим полезным свойствам в пищевой и косметической промышленности. В последнее время выросла его популярность как средства для ухода за зубами и полостью рта. Утверждается, что оно обладает отбеливающим эффектом и уменьшает зубной налет.
«Кокосовое масло — это все-таки плацебо», — отметила врач.
По ее словам, это масло можно рассматривать как дополнение к бьюти-рутине, но не стоит возлагать на него чрезмерные надежды. Кокосовое масло не обладает отбеливающими свойствами, не оказывает лечебного воздействия на десны и не влияет на состояние слизистой оболочки рта.
Стоматолог выразила скептическое отношение к его реальной пользе, считая ее преувеличенной.