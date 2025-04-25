Новый тренд: эффективно ли отбеливать зубы кокосовым маслом?

Кокосовое масло получило широкую известность благодаря своим полезным свойствам в пищевой и косметической промышленности. В последнее время выросла его популярность как средства для ухода за зубами и полостью рта. Утверждается, что оно обладает отбеливающим эффектом и уменьшает зубной налет.

«Кокосовое масло — это все-таки плацебо», — отметила врач.

По ее словам, это масло можно рассматривать как дополнение к бьюти-рутине, но не стоит возлагать на него чрезмерные надежды. Кокосовое масло не обладает отбеливающими свойствами, не оказывает лечебного воздействия на десны и не влияет на состояние слизистой оболочки рта.

Стоматолог выразила скептическое отношение к его реальной пользе, считая ее преувеличенной.