Новый травмпункт открыли в поликлинике Видного

В поликлинике № 3 Видновской клинической больницы Ленинского городского округа начал работу новый современный травмпункт. Медицинское учреждение в Сапроново будет принимать пациентов ежедневно с 8:00 до 20:00, что значительно повысит доступность травматологической помощи для жителей микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы открыли в поликлинике новый, современный травмпункт, укомплектованный всеми необходимыми специалистами. Ключевое преимущество — это возможность получить квалифицированную помощь в минимальные сроки, без долгого ожидания. Время ожидания приема не превышает 5-10 минут. Кроме того, мы организовали и вторичный прием травматолога, куда можно записаться для последующего наблюдения. Важно отметить, что поликлиника — это многопрофильное учреждение, где при необходимости пациент может получить консультации смежных специалистов», — сказал заведующий травматологическим отделением Николай Боровков.

В новом травмпункте созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи. Прием ведут два опытных травматолога, работающие в две смены, что позволяет пациентам получить помощь в удобное время. Для точной диагностики оборудован кабинет рентгенографии, также доступны КТ, МРТ и УЗИ. Травмпункт оказывает помощь как взрослым, так и детям, обеспечивая комплексный подход к лечению травм. Проектная мощность отделения составляет до 50 пациентов в день, при текущей нагрузке около 20 человек.

С конца сентября 2025 года в структуре Видновской клинической больницы также начала функционировать специализированная детская хирургия. Новое 10-коечное отделение предоставляет медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.