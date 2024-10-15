Новый терапевт приступил к работе в амбулатории подмосковного поселка Столбовая

Поселок Столбовая насчитывает около пяти тысяч жителей взрослого населения, поэтому там организована врачебная помощь в формате небольшого лечебно-профилактического учреждения, работающего по территориально-участковому принципу. Прием пациентов осуществляется по будням с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00 по адресу: г. о. Чехов, поселок Столбовая, улица Школьная, дом 3.

«Мы рады, что в нашем коллективе прибавляются молодые специалисты. Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Цель программы заключается в организации оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех жителей», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Программа поддержки «Земский доктор» предлагает врачам финансовые выплаты за переезд и работу в сельские населенные пункты и малые города региона, при этом выдвигая условие об обязательной отработке не менее пяти лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.