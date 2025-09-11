Новый терапевт начал работу в Балашихинской больнице

сегодня в 20:42

Новый терапевт Леонид Елисеев приступил к работе в Балашихинской больнице. Врач принимает в кабинете неотложной помощи поликлиники № 2 городского округа Балашиха, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Леонид Елисеев в 2022 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В период с 2022 по 2024 годы проходил обучение в ординатуре по специальности «Терапия» в Сибирском государственном медицинском университете.

Свою медицинскую практику Леонид Елисеев начал еще в годы ординатуры, работая врачом-терапевтом участковым в медико-санитарной части № 2, а также в больнице скорой медицинской помощи.

Приход молодых специалистов в лечебные учреждения городского округа Балашиха позволяет укреплять кадровый потенциал и повышать доступность медицинской помощи для жителей городского округа Балашиха.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.