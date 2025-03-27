Новый рентгеноаппарат начал работать в клинической больнице Ленинского округа

В клинической больнице в Видном Ленинского округа заработал новый рентгеноаппарат. Он установлен взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. Аппарат обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Установленный аппарат позволяет проводить все виды рентгеновских исследований костно-суставной системы, органов брюшной полости, малого таза. Рентгеноскопические исследования для диагностики язв, опухолевых процессов желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки. Проведение внутривенной урографии, фистулографии, а также линейной томографии для исключения туберкулеза легких и других органов. Электронные снимки можно хранить в цифровом виде, что позволяет оперативно отправлять их специалистам для получения второго мнения», — сказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Он подчеркнул, что новый аппарат позволяет получать более качественные медицинские изображения благодаря современной цифровой обработке.

На новом рентгеноаппарате можно снимать пациентов различного возраста и роста, людей с ограниченными возможностями здоровья. Максимальная нагрузка на стол — 150 кг.

Планируется осуществлять прием экстренных пациентов, поступающих в стационар по скорой помощи, а также тех, кто обращается в приемное отделение самостоятельно.

Аппарат будет работать в круглосуточном режиме. Его планируемая загрузка — до 80 человек в сутки.

Медицинскую технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.