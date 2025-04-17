Новый рентген-кабинет заработал в Подольской областной клинической больнице

Новый рентгеновский кабинет торжественно открылся в ОСП № 5 Подольской областной клинической больницы микрорайона Климовск Подольска. В стационаре установили отечественный цифровой рентген-аппарат «Дуограф Р500» со скопической установкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наши врачи очень рады поступлению нового оборудования, потому что оно позволит проводить более информативные исследования», — сказал заведующий рентгеновским отделением ОСП № 5 Юрий Пивкин.

Благодаря новому аппарату специалисты смогут делать рентгенографические исследования всех частей тела пациентов в любом соматическом состоянии. Среди преимуществ также функции панорамных снимков и мультиэнергетических исследований.

В текущем году в округе планируют открыть еще два рентген-кабинета в стационарах на улице Кирова, 27, и в микрорайоне Шепчинки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.