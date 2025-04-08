Новый рентген-кабинет заработал в больнице Подольска

В микрорайоне Шепчинки в ОСП № 3 Подольской областной клинической больницы открыли современный рентгеновский кабинет. В нем начали проводить исследования на цифровом аппарат «Дуограф Р-500» отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рентгенаппарат предназначен для всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии и позволяет выполнять послойные снимки органов. В отличие от аналоговых устройств, доза облучения снижена в десять раз. При этом качество изображения сохраняетс на высоком уровне.

«Новое оборудование закупили по поручению губернатора региона Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Оно значительно расширяет диагностические возможности, особенно для пациентов гастроэнтерологического и ревматологического профиля, а также хирургии поджелудочной железы», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Кабинет будет работать в две смены, чтобы обеспечить потребности как можно большего количества подольчан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.