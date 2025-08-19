Новый рентген-аппарат заработал в поликлинике городской больницы Черноголовки

Глава округа Черноголовка Роман Хожаинов посетил Черноголовскую поликлинику. Здесь запустили в работу новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц рассказал о преимуществах нового аппарата и отметил, что установка новейшего цифрового оборудования в поликлинике Черноголовки стала возможной благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья», запущенной по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новое оборудование обеспечивает превосходное качество снимков, а мгновенная доступность цифровых изображений позволяет лечащему врачу быстрее поставить диагноз и оперативно определиться с тактикой лечения. Благодаря высокой производительности аппарат способен проводить порядка 40 исследований ежедневно, что полностью отвечает потребностям города.

Кроме того, передовые функции рентгеновского аппарата предоставляют возможность подключения к системе «Центр второго мнения» на базе МОНИКИ. При необходимости лечащий врач может направить запрос и результаты исследования для консультации с высококвалифицированными специалистами.

Рентгенологическое обследование доступно как взрослым, так и детям и проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Направление на процедуру выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.