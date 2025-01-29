Новый передвижной палатный рентген начали применять в больнице Каширы

Мобильный рентген-аппарат нового поколения начал использоваться в хирургическом корпусе Каширской больницы. Это современное оборудование отечественного производства позволяет проводить рентгенологические исследования прямо в палатах и операционных. Устройство особенно полезно для пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в бессознательном состоянии или подключенных к аппарату ИВЛ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы получили модель «РЕНЕКС» с цифровыми возможностями. Ему не требуется ни пленка, ни проявка — изображение сразу отображается на экране ноутбука. На это уходит буквально 2-3 секунды. При необходимости можно корректировать изображение для улучшения качества», — пояснила заведующая рентгенологическим отделением Галина Любимова.

Рентген-снимки автоматически сохраняются на сервере, что делает их доступными для всех медучреждений Московской области, включая МОНИКИ. Это дает возможность врачам не только консультироваться внутри больницы, но и привлекать к анализу снимков специалистов из других лечебных учреждений.

«Перед началом работы с этим оборудованием наши врачи и лаборанты прошли обучение. Аппарат прост в использовании. Мы отказались от пленочных технологий и полностью перешли на цифровую диагностику», — добавила Галина Любимова.

Рентгенологическое отделение хирургического корпуса принимает до 100 пациентов ежедневно. Год назад в помещении был проведен капитальный ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.