Новый передвижной диагностический комплекс поступил в Раменскую больницу

В Раменскую больницу поступило новое оборудование: это передвижной медицинский комплекс с рентгеноаппаратом и маммографом. Он был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение» по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. Данное нововведение позволит сделать диагностику заболеваний более доступной для жителей отдаленных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

«Важно, чтобы каждый житель Раменского городского округа и городского округа Бронниц, в том числе отдаленных территорий, мог получать качественную и своевременную медицинскую помощь. Благодаря такому передвижному комплексу, который оснащен ренген-аппаратом и маммографом, диагностические исследования станут более доступными для пациентов. Также планируется, что мобильный комплекс будет выезжать на крупные предприятия и образовательные учреждения, где без отрыва от работы сотрудник сможет пройти обследования. Новый комплекс оборудован системой обогрева, поэтому проводить обследования можно круглый год, невзирая на погодные условия», — поделился главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Передвижная рентгенодиагностическая лаборатория предназначается для того, чтобы обследовать жителей Раменского округа и округа Бронницы. Особую пользу лаборатория принесет маломобильным пациентам, проживающим в отдаленных деревнях и поселках.

«Рентгенография и маммография по-прежнему является золотым стандартом диагностики многих воспалительных заболеваний, в том числе и туберкулеза, а также выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Новые аппараты позволяют получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Это дает возможность быстро импортировать снимок в систему, где он становится доступен для просмотра всем необходимым специалистам, а также постановки правильного диагноза, что так важно для наших пациентов. Отметим, что новый рентген-аппарат и маммограф — отечественного производства и за одну смену способны принять до 60 пациентов», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Раменской больницы Александр Кожевников.

Медицинский мобильный комплекс будет введен в работу после того, как оформят все необходимые документы. График выезда опубликуют на сайте больницы и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.