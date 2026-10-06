Новый онколог Иса Капланов начал прием в Коломенской больнице

Иса Капланов принимает пациентов в Центре амбулаторной онкологической помощи по адресу: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318, корпус 5.

В 2018 году он окончил Дагестанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2021 году — ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». В 2022–2025 годах получил еще три специальности: «Ультразвуковая диагностика», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Онкология». До перехода в Коломенскую больницу работал участковым терапевтом, акушером-гинекологом и онкологом в медучреждениях Кизляра и Липецка.

«Врач-онколог Иса Капланов из медицинской семьи. Его мама — врач-акушер-гинеколог, брат — врач-стоматолог. В нашем коллективе новый доктор уже проявил себя знающим, ответственным специалистом, с уважением относящимся к коллегам и пациентам», — рассказала заведующая центром Ирина Муравьева.

Она также отметила, что врач повышал квалификацию по оперативной гинекологии и химиотерапии, и выразила надежду на его дальнейший профессиональный рост в больнице.

Пациенты, которые уже наблюдаются у онколога, могут записаться к Исе Капланову и другим специалистам центра через личный кабинет портала «Здоровье» или инфоматы поликлиник. При медицинских показаниях талон на консультацию можно получить у врача любой специальности. При наличии электронного направления запись также доступна по номеру 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.