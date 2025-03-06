Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт заработал в Лобне

В Лобненской больнице продолжают обновлять оборудование. Теперь здесь появился мобильный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба администрации округа.

Передвижная рентген-диагностическая лаборатория, оснащенная маммографом и флюрографом, будет использоваться для проведения диспансеризации, профилактических осмотров и диагностики жителей отдаленных территорий, а также предприятий муниицпалитета.

В первую очередь медики планируют провести объезд микрорайонов Восточный и Луговая.

Пропускная способность мобильного комплекса примерно 60-100 пациентов в день. Выезды будут выполняться как в рабочие, так и в выходные дни.

Результаты ММГ и ФЛГ будут загружаться в электронную медицинскую карту пациентов и доступны через личный кабинет на портале «Здоровье» Подмосковья.

В Лобне уделяют большое внимание развитию здравоохранения. Так, в конце прошлого года здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.