Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт заработал в Лобне
Фото - © Администрация г.о. Лобня
В Лобненской больнице продолжают обновлять оборудование. Теперь здесь появился мобильный фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба администрации округа.
Передвижная рентген-диагностическая лаборатория, оснащенная маммографом и флюрографом, будет использоваться для проведения диспансеризации, профилактических осмотров и диагностики жителей отдаленных территорий, а также предприятий муниицпалитета.
В первую очередь медики планируют провести объезд микрорайонов Восточный и Луговая.
Пропускная способность мобильного комплекса примерно 60-100 пациентов в день. Выезды будут выполняться как в рабочие, так и в выходные дни.
Результаты ММГ и ФЛГ будут загружаться в электронную медицинскую карту пациентов и доступны через личный кабинет на портале «Здоровье» Подмосковья.
В Лобне уделяют большое внимание развитию здравоохранения. Так, в конце прошлого года здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.