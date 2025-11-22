Новый медкомплекс будет обслуживать более миллиона жителей Подмосковья

На улице Коминтерна в городском округе Мытищи полным ходом идут подготовительные работы для строительства современного медицинского центра, сообщили в пресс-службе округа.

На данный момент завершен снос терапевтического и инфекционного корпусов, а также станции переливания крови. Сейчас рабочие приступают к демонтажу детского инфекционного корпуса, который должен быть завершен до конца декабря.

Параллельно с демонтажными работами ведется монтаж новых кислородных станций и перенос инженерных сетей. После расчистки территории начнется строительство семиэтажного медицинского комплекса площадью более 110 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 786 коек. В состав центра войдут родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии.

Строительство объекта по государственной программе начнется в 2026 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Новый медицинский центр будет обслуживать жителей Мытищ, Пушкинского, Королева, Долгопрудного, Щелкова, Фрязино и Лобни — всего более миллиона человек.

На время строительства медицинские услуги продолжают оказываться в хирургическом корпусе и региональном сосудистом центре, а другие отделения временно размещены в корпусах по всему городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.