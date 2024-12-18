Новый маммограф появился в подразделении окружной больницы Подмосковья

В подразделении Щелковской больницы установили новый маммограф. Современный цифровой аппарат сменил устаревший аналоговый в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее в поликлинике маммограф и флюрограф находились в одном помещении. В таком случае проводить исследования приходилось поочередно: в первую смену работал маммограф, во вторую — флюрограф, и наоборот. Сейчас в здании провели ремонт, и теперь аппараты находятся в разных помещениях. Это позволит увеличить поток пациентов для ежедневного обследования.

Рентгенологов уже обучили работе на новом аппарате. Это современное цифровое оборудование, которое позволяет приблизить изображение и получать более четкие снимки.

Исследования также будут направляться на второе мнение в референс-центр в МОНИКИ. В ближайшее время планируется запуск кабинета в две смены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.