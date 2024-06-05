Новый корпус детской больницы святого Владимира в Москве готов более чем на 50%

В Сокольниках продолжается строительство нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира. Объект готов более чем на 50%, сообщается на сайте мэра Москвы.

Корпус строят по Адресной инвестиционной программе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что корпус состоит из 6 надземных и 2 подземных этажей. Его общая площадь — 56 тыс. кв. м. Строительство ведется с помощью энергоэффективных материалов и технологий, используются инновационные решения для создания архитектурной подсветки.

«В настоящий момент специалисты приступили к монтажу лифтового оборудования, также заканчивается монтаж фасадов и архитектурных элементов. В активной стадии — выполнение работ по устройству внутренних инженерных коммуникаций: индивидуального теплового пункта, отопления, вентиляции и холодоснабжения, электроснабжения, слаботочных систем. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2025 году», — рассказал Ефимов.

Комплекс будет многопрофильным с современным медицинским оборудованием. Корпус рассчитан на 570 коек, на кровле здания обустроят вертолетную площадку. Для пациентов будет функционировать 15 операционных и 20 отделений стационара, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, центр гравитационной хирургии и гемодиализа.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в учреждении установят 10 единиц тяжелого медоборудования. Также будут закуплены специализированные инструменты и медицинская мебель.