Новый год без диеты: как насладиться праздничным столом и сохранить фигуру

Праздники — не время для строгих диет, но и полное отсутствие контроля часто оборачивается набором веса и ухудшением обмена веществ. Хорошая новость в том, что наслаждаться новогодним столом можно без ущерба для фигуры, если придерживаться принципов разумного выбора и умеренности, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, большинство традиционных блюд становятся «тяжелыми» не из-за самих продуктов, а из-за соусов и способов приготовления. Майонез легко заменить на греческий йогурт или сметану с пониженной жирностью, колбасу — на отварную индейку или курицу. Добавление овощей увеличивает объем блюда, снижая его калорийность и улучшая пищеварение.

«Контроль порций играет решающую роль. Оптимальный объем салата за один прием — 150–200 граммов, сладостей — не более 30–50 граммов в день. Мандарины, несмотря на пользу, также стоит ограничить 2–3 штуками в сутки. Такой подход снижает нагрузку на ЖКТ и предотвращает скачки уровня глюкозы», — сказала Джутова.

Она предупредила, что алкоголь — еще один фактор риска. Даже небольшие дозы усиливают аппетит и замедляют процессы жиросжигания. Лучше выбирать один напиток, употреблять его вместе с пищей и избегать «праздничного марафона» из бокала в бокал.

«Главный принцип — не запреты, а осознанный выбор. Когда еда приносит удовольствие, а не чувство вины, сохранить форму после праздников становится гораздо проще», — резюмировала врач.

