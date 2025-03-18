Новый главный врач приступил к обязанностям в Серпуховской больнице

18 марта официально на должность главного врача Серпуховской больницы назначен Петр Латкин. Здравоохранение — одно из приоритетных направлений, требующее высокой степени ответственности, внимательности и способности принимать грамотные и оперативные решения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Петр Вадимович — выпускник Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Он прошел интернатуру и ординатуру по специальности хирургия, а в 2008 году — переподготовку по организации здравоохранения. С 2017 года занимал должность главного врача Протвинской больницы.

В г. о. Серпухов создаются все условия для привлечения медицинских сотрудников: компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки, у медработников есть социальная ипотека. Также, за счет средств бюджета, предусмотрена ежемесячная компенсация за наем жилого помещения в размере 50% от стоимости и продолжается практика предоставления специалистам служебного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.