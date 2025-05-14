Новый фельдшер начал работать в Волоколамском округе

Стаж медицинского специалиста — более 30 лет. Светлана Юрьевна окончила Тверской медицинский колледж, а потом устроилась работать в Тверскую ЦРБ. Теперь фельдшер работает в Волоколамском округе и оказывает помощь жителям села Спасс и близлежащих населенных пунктов.

Прием пациентов проходит с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00, работа на участке — с 14:00 до 16:00.

Светлана Юрьевна отметила, что в Волоколамском округе идет хорошее развитие сферы здравоохранения: здесь возводят новые фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируют уже существующие объекты. К тому же в Подмосковье действует ряд государственных программ, направленных на поддержку медицинских специалистов. Одной из них уже воспользовалась Светлана Балакина. Это программа компенсации аренды жилья, которая предусматривает ежемесячные выплаты медработникам в размере 25 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям — все они дают результат», — отметил Воробьев.