Новый ФАП открылся в селе Коломны

В селе Коробчеево городского округа Коломна после ремонта вновь заработал фельдшерско-акушерский пункт. В обновленном ФАПе пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, а также получить телемедицинскую консультацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Развитие первичного звена и сельской медицины позволяет повысить качество и доступность получения медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Это уже третий ФАП, открывшийся после ремонта в Городском округе Коломна. В сентябре этого года после ремонта свои двери для пациентов открыли фельдшерско-акушерские пункты в деревне Зарудня и поселке Индустрия», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе ремонта в фельдшерско-акушерском пункте были выполнены все виды отделочных работ, произведена замена оконных блоков и дверных проемов, системы отопления, водоснабжения — горячего и холодного, выполнен ремонт системы электроснабжения, всех напольных покрытий, кровли, входной группы.

«Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте в селе Коробчеево получают почти 950 человек, в том числе 170 детей. Сегодня вместе с жителями открыли ФАП после ремонта. Наши пациенты достойны того, чтобы получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В таких же условиях должны работать и наши сотрудники. Местные жители в процессе ремонта приходили, подсказывали строителям, как лучше сделать, чтобы создать условия, удобные и для взрослых, и для детей», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Записаться на прием в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье». ФАП располагается по адресу: село Коробчеево, улица Советская, дом 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.