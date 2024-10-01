Новый ФАП открыли в Волоколамском округе

В деревне Ботово Волоколамского округа состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). ФАП является структурным подразделением ГБУЗ МО «Волоколамская больница» и будет оказывать первичную медицинскую помощь примерно 1 300 человек, включая почти 200 детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое здание ФАПа стало настоящим подарком для местных жителей и медицинских работников. ФАП оснащен современным оборудованием, мебелью, информационными системами и, самое главное, квалифицированными специалистами. Здесь располагаются кабинет фельдшера, гинеколога, процедурная, прививочный кабинет и двухместная палата временного размещения. Уже завтра новый медицинский центр начнет свою работу.

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова поздравила жителей и медиков с открытием ФАПа и пожелала им крепкого здоровья.

«Сегодня мы открываем еще один фельдшерско-акушерский пункт, который дополняет сеть из 15 ФАПов, построенных ранее в Волоколамском округе. Эти медицинские пункты значительно приближают медицинскую помощь к жителям отдаленных деревень, делая ее более оперативной и эффективной. С завтрашнего дня новый ФАП уже откроет свои двери для посетителей», — сказала Козлова.

После торжественного открытия для всех желающих провели экскурсию по ФАПу, познакомили со специалистами и показали новое оборудование, которым оснащен медицинский центр.

Строительство ФАПа было осуществлено в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется по инициативе президента Российской Федерации.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». Его цель — организовать оказание медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, учитывая потребности всех групп населения. Национальные проекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.