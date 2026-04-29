Новый детский врач УЗИ приступила к работе в больнице Лотошина

В педиатрическом отделении Лотошинской больницы приступила к работе врач ультразвуковой диагностики Ксения Соколова. Специалист принимает пациентов от 0 до 18 лет в кабинете № 111 по будням с 8:00 до 15:40, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ксения Соколова родилась и выросла в деревне Михалево. Еще в школьные годы она решила стать врачом.

В 2012 году Соколова поступила в Тверской государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». После окончания вуза она прошла ординатуру по направлению «акушерство и гинекология», а затем получила дополнительную профессиональную переподготовку по специальности «врач ультразвуковой диагностики».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.