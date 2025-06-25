Новый бронхофиброскоп поступил в стационар Луховицкой больницы

Фото - © Бронхофиброскоп позволит выполнять эндоскопическую диагностику, манипуляции, в том числе во время операции/Луховицкая больница

В хирургическое отделение Луховицкой больницы поступило новое современное оборудование: система эндоскопической визуализации — бронхофиброскоп с осветителем и отсасывателем. Аппаратура портативна, она предназначена для своевременных лечебно-диагностических процедур дл пациентов хирургического отделения при различных патологиях бронхолегочной системы, в том числе и во время оперативных вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Медоборудование было закуплено для Луховицкой больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области в соответствии с госпрограммой «Здравоохранение Подмосковья».

«Бронхофиброскоп позволяет врачу кабинета эндоскопии хирургического отделения выполнять эндоскопическую диагностику, терапевтические манипуляции, в том числе и во время хирургических операций, например, удалять, при необходимости слизь, гнойные выделения», — рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков.

В настоящее время аппаратура прошла испытание в тестовом режиме, налажена и полностью готова к работе. Требования, предъявляемые к качеству лечебно-диагностического оборудования, очень высокие.

В ближайшее время ожидается поступление и другой медтехники для оснащения здания медучреждения после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.