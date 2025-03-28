Новый аппарат МРТ и два маммографа заработали в Подмосковье

В медицинские учреждения Московской области продолжает поступать современное медицинское оборудование. В пятницу в Химкинской больнице в тестовом режиме заработал аппарат МРТ, а в Загорянской поликлинике Щелковской больницы и поликлинике № 6 Мытищинской больницы были запущены цифровые маммографы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Качественная диагностика — неотъемлемая часть эффективного лечения заболеваний, поэтому мы продолжаем обновлять тяжелое диагностическое медоборудование в наших больницах. Так, сегодня заработал МРТ в Химках и 2 маммографа в Мытищах и Щелково», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый аппарат МРТ в Химкинской больнице стал вторым в округе, что позволит разделить потоки амбулаторных и стационарных пациентов. Маммограф в поликлинике № 6 мкр. Пироговский установлен в рентгенологическом отделении поликлиники, ежедневно на нем будет выполняться порядка 24 исследований. Маммограф, установленный в Загорянской поликлинике, заменил уже выработавший свой ресурс старый аппарат.

На этой неделе в Подмосковье запущено 8 единиц тяжелой медтехники: 2 аппарата МРТ, 3 маммографа, флюорограф и 2 рентген-аппарата. На эти цели было направлено почти 410 млн руб.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.