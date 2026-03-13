Новый аппарат для лечения зрения у детей поставили в детскую поликлинику Видного

В отделении реабилитации детской поликлиники Видновской клинической больницы Ленинского городского округа начал работу новый аппарат «Макдэл-09» — современное устройство, использующее инфракрасное лазерное излучение для коррекции работы глазных мышц у детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Важно вовремя выявлять проблемы со зрением у детей и использовать современные методы коррекции. Сегодня на здоровье глаз влияют многие факторы: наследственность, большие нагрузки в школе, длительное время за гаджетами, недостаток физической активности. Наша задача — помочь ребенку сохранить зрение с помощью щадящих и эффективных технологий», — отметила врач-офтальмолог детской поликлиники Нурлана Аскерова.

Уточняется, что новый аппарат помогает в лечении близорукости, дальнозоркости, астигматизма, амблиопии и спазма аккомодации. Прибор воздействует на цилиарную мышцу глаза инфракрасным лазером мощностью всего 0,2 Дж/см² и длиной волны 1,3 мкм — это абсолютно безопасно для детского глаза. Процедура длится не более пяти минут, а полный курс состоит из десяти сеансов. Во время лечения улучшается питание тканей, снимается мышечный спазм и восстанавливается тонус. Аппарат уже прошел тестирование и включен в схему лечения как дополнительный инструмент, хорошо дополняющий традиционные методы терапии. Еженедельно в кабинете охраны зрения его получают более 20 детей.

В пресс-службе добавили, чтобы попасть на лечение, необходимо обратиться к врачу-офтальмологу детской поликлиники с выпиской (в том числе из другого медицинского учреждения). Специалист изучит анамнез, определит необходимые процедуры и поставит в очередь. Дети, прошедшие операцию по коррекции косоглазия, принимаются без очереди — ранняя реабилитация помогает закрепить результат хирургического лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.