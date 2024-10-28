Новый акушер-гинеколог начала работать в больнице Раменского округа

С конца октября начала работу Олеся Крашенинникова, которая является врачом акушером-гинекологом Речицкой поликлиники, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

В 2014 году она получила диплом по специальности «Общая медицина» в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова. В 2017 году, в этом же университете закончила обучение в резидентуре по специальности «Акушерство и гинекология, в том числе детская». К настоящему времени специалист имеет стаж работы в области медицины более 7 лет.

«Спасибо всему коллективу Речицкой поликлиники. Они меня поддерживают и во всем помогают, благодаря чему моя адаптация в новом коллективе проходит очень легко и позитивно», — поблагодарила Олеся Крашенинникова.

По-прежнему актуальным является кадровый вопрос в программе «Модернизация первичного звена». В рамках данной программы планируется организация оказания медицинской помощи, которая будет находиться рядом с местом проживания, обучения или работы, учитывая потребности всех жителей.

Также действуют меры социальной поддержки, которые включают в себя:

ежемесячную компенсацию найма жилья в размере 20 000 рублей;

компенсацию посещения спортзала и бассейна;

ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 000 рублей;

выплату молодым специалистам — 15 000 рублей;

предоставление служебного жилья;

участие в программе «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека»;

участие в программе «Земский доктор»;

желающим пройти ординатуру по выбранной специальности гарантируется выдача целевых направлений и циклы по повышению квалификации за счет работодателя.

Все актуальные вакансии можно посмотреть на сайте Раменской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.