Новые выплаты врачам введут в Ленинском округе

В Ленинском городском округе с 1 июля 2025 года планируется ввести новые и увеличить ряд действующих выплат медикам из бюджета муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«Молодые врачи в течение 3 лет после трудоустройства будут получать ежеквартальную премию в размере 22,5 тысяч рублей. Сейчас она составляет 5 тысяч. Доплата молодым специалистам из числа среднего медперсонала составит 15 тысяч рублей за квартал вместо 3 тысяч. Этой мерой поддержки в нашем округе пользуются порядка 60 медиков», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа.

Новую меру поддержки ввели и для медиков, работающих в школах и детских садах. В округе их 26 человек. Они станут получать по 15 тысяч рублей раз в три месяца.

По 35 тысяч рублей из бюджета Ленинского округа единовременно при трудоустройстве получат следующие специалисты: участковые терапевты и педиатры, гастроэнтерологи, нефрологи, оториноларингологи, офтальмологи, неврологи, травматологи, врачи УЗИ и детские кардиологи.

«Рассчитываем, что это позволит нам привлечь дополнительные квалифицированные кадры самого востребованного профиля», — поделился Станислав Каторов.

Он также напомнил, что порядка 400 медиков в округе получают компенсацию аренды жилья от правительства Московской области — в этом году сумма составляет 30 000 рублей.

«Есть 15 человек, которые не подходят по региональным критериям. Таким специалистам мы выплачиваем компенсацию из бюджета Ленинского округа. Ранее она составляла 15 000 рублей, но с 1 июля приводим выплату в соответствие с региональной. Она также составит 30 000», — добавил глава муниципалитета.

Кроме того, на 1 тысячу рублей увеличится компенсация транспортных расходов, если медик приезжает на работу из другого города. В зависимости от расстояния, можно будет получить от 2,5 до 9,5 тысяч рублей в месяц.

Врачи, в одиночку воспитывающие троих и более детей, будут получать ежегодную материальную помощь — по 5 тысяч на каждого ребенка. За командировку в ЛДНР и Курскую область врачи получат единовременную выплату в размере 20 000 рублей, а ежегодная выплата Заслуженным врачам Российской Федерации составит 10 000 рублей.

Дополнительные меры поддержки предоставляются по муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.