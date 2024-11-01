Новые автомобили поступили в службу скорой помощи в Ленинском округе

Три новых автомобиля класса «В» российского производства с современным оснащением переданы на Видновскую подстанцию скорой помощи губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«В машинах есть дефибрилляторы, вакуумные отсосы более новых моделей, акушерские и реанимационные наборы, в том числе педиатрические, аппараты искусственной вентиляции легких, полный комплект иммобилизационных шин — они необходимы при травмах и ДТП, а также термоконтейнеры для инфузионных наборов. Такое оборудование позволит более эффективно оказывать помощь и спасать жизни. В ближайшие дни машины выйдут на линию», — сказала старший фельдшер Видновской подстанции Марина Овчинникова.

По ее словам, автомобили скорой помощи всегда нуждаются в обновлении, так как работают круглосуточно. Ежедневно в Ленинском округе на линию выходят 14 машин скорой помощи.

Всего в округа Московской области пришли 77 новых автомобилей, еще 77 правительство планирует закупить в 2025 году.

В составе Видновской подстанции работают 17 бригад, 10 из них — в Видном, по 2 — в Молоково и Развилке и 3 — в Дрожжино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.