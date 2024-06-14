Новую кожу на голове девушки после нападения собаки вырастили врачи Видного

Специалистами Видновской клинической больницы Ленинского городского округа была проведена непривычная операция, в результате которой врачам удалось восстановить новую кожу на голове женщины, пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«В феврале этого года на 60-летнюю жительницу муниципалитета совершила нападение сторожевая собака соседей. Животное сорвалось с цепи, повалило женщину и схватило ее за волосы, сорвав скальп», — рассказал заведующий первым хирургическим отделением Видновской клинической больницы Константин Брагинский.

Пациентка прибыла в больницу только через час после инцидента, скальп был на тот момент замерзшим из-за продолжительного пребывания на морозе.

«Опасаясь возможности неудачной реимплантации, было принято решение провести операцию и восстановить кожу на голове пациентки, присоединив скальп на место. Однако вскоре после операции обнаружилось, что пришитый скальп начал отмирать из-за плохого кровоснабжения. Тогда мы использовали метод заживления под струпом, который способствует росту новой кожи. Благодаря чему удалось закрыть большую часть раны, но остался небольшой дефект размером около трех сантиметров в диаметре», — подытожил Брагинский.

Он отметил, что таким образом врачи избежали необходимости проведения пересадки кожи, которая, в силу размера раны, требовала бы нескольких этапов и имела риск отторжения. Четыре месяца прошло с момента операции, и пациентка до сих пор находится под наблюдением в больнице, но не рассматривает проведение пластических операций. Несмотря на продолжительное время заживления, результат операции оказался благополучным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.