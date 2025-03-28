Новую детскую поликлинику открыли в Санкт-Петербурге

Детскую поликлинику на более чем 300 посещений в смену открыли в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга открылась детская поликлиника на 320 посещений за смену. Прием пациентов начнется уже 31 марта, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Мы выполняем обязательства по синхронизации строительства инфраструктуры и жилых домов. В целом ряде микрорайонов вводим поликлиники в эксплуатацию с опережением, еще до заселения новых жилых комплексов», — заявил губернатор города Александр Беглов.

27 марта он осмотрел новое здание отделения №129 городской поликлиники № 106. Услугами поликлиники будут пользоваться более 11 тыс. детей из новых домов.

По словам Беглова, здоровье детей в Петербурге — это один из приоритетов развития, власти стремятся обеспечить для них максимально качественную и доступную медицинскую помощь.

Кроме того, в ближайшее время в поликлинике появятся комфортные условия для мам с грудничками. Сама поликлиника построена с применением бережливых технологий, там будет работать соляная пещера.