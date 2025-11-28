Нововолковская врачебная амбулатория возобновила прием пациентов Рузы

Нововолковская врачебная амбулатория досрочно возобновила работу — еще до полного завершения ремонтных мероприятий. Это стало возможным благодаря многочисленным обращениям местных жителей, которые настойчиво добивались скорейшего открытия медицинского учреждения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе ремонта специалистам удалось выполнить основной объем запланированных работ. Помещения амбулатории обновлены, произведены замены дверных и оконных блоков, установлено современное сантехническое оборудование. На текущий момент остались лишь финальные организационные моменты — ожидается поставка и сборка части медицинской мебели.

Несмотря на незавершенные работы, амбулатория уже функционирует в штатном режиме. Пациенты могут получить квалифицированную помощь: фельдшер ведет прием как взрослых, так и детей. В учреждении также организована выдача направлений на необходимые обследования.

«Особое внимание уделяется профилактической работе. В амбулатории проводятся плановые профилактические прививки, а также доступна вакцинация от сезонных заболеваний — важная мера для поддержания здоровья населения в холодное время года,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Администрация медицинского учреждения выражает искреннюю благодарность жителям округа за терпение и активную позицию. Совместными усилиями удалось ускорить процесс возвращения амбулатории в строй, сделав медицинскую помощь доступнее для всех нуждающихся.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.