Новорожденную с весом 1 180 гр выходили в перинатальном центре Подмосковья

Два месяца после рождения пришлось провести девочке с редким именем Емина в Видновском перинатальном центре. Малышка родилась на сроке 28 недель беременности с ростом 33 см и весом 1 180 граммов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Надеялась доносить дочку до срока. Но у меня был диагноз врастание плаценты в рубец и в мочевой пузырь, и дважды произошли кровотечения — в 20 и 26 недель беременности. После третьего кровотечения заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов экстренно меня прооперировал», — рассказала мама Емины Мария.

Анестезиологи-реаниматологи и неонатологи выхаживали кроху сначала в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, затем — в патологии новорожденных и недоношенных детей. Финишной прямой стала реабилитация.

«Пришлось непросто, очень хотелось домой. Помогла поддержка семьи, сотрудников Видновского перинатального центра. Врач-неонатолог Алина Обливанцева и заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова приободряли и успокаивали, говорили: «Потерпи немного, вы уже на финишной прямой, осталось совсем чуть-чуть и будете дома». И вот, с весом 2 300 граммов, едем домой в Серпухов», — сказала Мария.

Дома маму и маленькую принцессу Емину ждет большая дружная семья: папа и три брата — Артем, Демид и Игнат. Девочка еще будет приезжать в гости к врачам Видновского перинатального центра в катамнез. Программа наблюдения малышки расписана до трехлетнего возраста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.