Врач: алкоголь и жирная еда на Новый год могут испортить сексуальную жизнь

Новогодние праздники, несмотря на всю их радость и положительный эмоциональный заряд, могут существенно повлиять на сексуальную жизнь как мужчин, так и женщин. В первую очередь это связано с изменением привычного ритма жизни, избыточным употреблением алкоголя и жирной пищи, а также общей нагрузкой на организм, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Как новогодние праздники влияют на здоровье женщин

По словам специалиста, нарушение режима — один из ключевых факторов, влияющих на работу организма в целом, включая половую систему. Для женщин это особенно заметно, так как их гормональная система очень чувствительна к таким изменениям. Сбитый режим, избыточное употребление вредной пищи и алкоголя могут привести к изменениям в работе нервной системы, а это, в свою очередь, влияет на яичники.

«Гормональная регуляция страдает, и это нередко приводит к сбоям менструального цикла, включая задержки. Женщина может начать беспокоиться, подозревая незапланированную беременность, хотя причина может быть исключительно физиологической — стресс и изменение гормонального фона из-за праздников.

Влияние на здоровье мужчин

Кроме того, алкоголь и жирная пища напрямую воздействуют на печень, которая играет ключевую роль в метаболизме половых гормонов. Когда печень перегружена токсинами, процесс синтеза и регуляции гормонов нарушается, что может привести к дисбалансу. У мужчин это особенно заметно, так как алкоголь снижает уровень тестостерона, что отражается на либидо и качестве спермы.

«Этот гормональный фон важен для поддержания сексуального желания и общего здоровья половой системы. Кроме того, истощение резерва для образования новых сперматозоидов также является следствием токсического влияния алкоголя, особенно если его употребляют в больших количествах», — добавила Сережина.

Последствия для репродуктивной системы

Популярное мнение о том, что после новогодних праздников через девять месяцев наблюдается всплеск рождаемости, частично оправдано. Но важно понимать, что этот рост мог бы быть еще более значительным, если бы празднование не сопровождалось вредными привычками и избыточными нагрузками на организм.

«Факторы, связанные с алкогольной интоксикацией и неправильным питанием, наносят вред не только репродуктивной системе, но и общему здоровью, снижая вероятность успешного зачатия. При этом, если подходить к праздникам более осознанно, то можно снизить эти негативные последствия», — заявила врач.

Последствия для сердца

Сердечно-сосудистая система, которая тесно связана с сексуальной функцией, тоже может быть подвержена влиянию праздников. Употребление алкоголя и переедание увеличивают нагрузку на сердце и сосуды, что может негативно сказываться на кровообращении, соответственно и на сексуальной функции.

«Однако если праздники проходят с активным отдыхом, включающим физическую близость, то это может компенсировать часть вреда. Исследования подтверждают, что сексуальная активность улучшает кровоснабжение внутренних органов, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, особенно при позитивном эмоциональном фоне», — уточнила Сережина.

Таким образом, даже в праздничные дни умеренность в питании, контроль за количеством алкоголя и поддержание регулярной активности могут стать важными факторами, которые помогут сохранить здоровье и гармонию в сексуальной жизни.