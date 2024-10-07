Новое современное оборудование установили в Подольский родильный дом

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В Подольский родильный дом поставили современное оборудование по программе губернатора региона Андрея Воробьева. В том числе аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, цифровой палатный передвижной рентген, аппарат для радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также в оперблоке появилась новая эндоскопическая стойка. Она обеспечивает высокое качество визуализации и дает возможность проведения самых сложных операций.

Передовые технологии помогут медицинским специалистам работать ещё эффективнее и создавать для женщин благоприятное и безопасное пространство, в котором появляются малыши на свет.

«Забота о будущих мамах и новорожденных — одна из первостепенных задач. Наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что для России поддержка материнства и детства является приоритетом», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.