Новое оборудование заработало в эндоскопическом отделении больницы Подмосковья

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Эндоскопическое отделение Дубненской больницы оснастили новым оборудованием. Медтехника была закуплена благодаря программе «Модернизация первичного звена» и нацпроекту «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Видеостойка оснащена цифровым монитором для передачи изображений высокого разрешения. Гибкие гастроскоп и 2 видеоколоноскопа имеют камеры для исследований верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта. Аппараты детально визуализируют работу внутренних органов и передают изображение изнутри организма.

Оборудование экспертного класса позволяет врачам проводить диагностику и с точностью выявлять различные патологии, особенно на ранних стадиях, в т. ч. злокачественные новообразования. Все процедуры проходят комфортно и безопасно для пациента.

Эндоскопическая диагностика имеет множество преимуществ: минимальная травматичность, быстрое восстановление, возможность проведения биопсии во время обследования и другие. Благодаря новому оборудованию повысились информативность проводимых исследований и эффективность дальнейшего лечения.

Отделение расположено в многопрофильном круглосуточном стационаре Дубненской больницы, имеющем широкие диагностические и лечебные возможности для оказания плановой и экстренной помощи.

Стоить отметить, что борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.