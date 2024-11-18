Новое оборудование закупили для поликлиники и ФАПов в Коломне

Новое оборудование принимают в медицинских учреждениях городского округа Коломна. Шестиканальный электрокардиограф для отделения неотложной помощи, спирометр для отделения профилактики, электрический осветитель для лор-кабинета и электрический миостимулятор для физиотерапевтического отделения уже поступили в Коломенскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Технику приобрели благодаря финансовой поддержке депутата Мособлдумы Игоря Исаева.

Как подчеркнул главный врач Николай Макаров, министерство здравоохранения Московской области проводит регулярную работу по замене устаревшего тяжелого медицинского оборудования на современные аппараты — флюорографы, МРТ, КТ, рентгены. Поэтому в своих пожеланиях к депутату врачи уделили внимание небольшим, но от этого не менее необходимым в работе аппаратам и приборам.

«Дополнительно мы во все ФАПы смогли закупить гигрометры. Потому что там хранятся лекарственные препараты, и это требует наличия вот таких, с одной стороны, простых, а с другой — очень важных приборов, которые показывают, что мы храним лекарства в правильных условиях», — пояснил Николай Макаров.

Гигрометры — приборы, основной функцией которых является измерение влажности. В ближайшее время в больницу поступят наборы очковых линз для офтальмологического кабинета и аппарат для физиотерапии.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков поблагодарили Игоря Исаева за вклад в систему здравоохранения и отметили, что совместные усилия правительства Московской области, депутатов, руководства муниципалитета и больницы объединены общей целью.

«В первую очередь это оборудование нужно не нашим врачам, хотя это ваше, можно сказать, орудие производства. Это нужно нашим жителям, чтобы они могли прийти и получить современную и своевременную качественную медицинскую помощь», — сказал Гречищев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.